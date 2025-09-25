Tancat l'aeroport d'Aalborg (Dinamarca) a causa de la presència de drons

És el segon incident d'aquest tipus en una setmana en territori danès
Les autoritats de Dinamarca han anunciat el tancament de l'espai aeri sobre l'aeroport d'Aalborg, al nord del país, a causa de la presència de diversos drons, dies després d'un incident similar a l'aeroport de la capital danesa, Copenhaguen.
El comissari de Policia Jesper Bojgaard ha confirmat en una roda de premsa difosa per la televisió estatal que "fins que tinguem una visió completa de la situació i puguem assegurar els drons, cap avió sortirà", la qual cosa ha afectat almenys a quatre vols.
Mentre, la Policia de Jutlandia meridional ha assenyalat per la seva banda que s'ha detectat activitat de diversos drons prop dels aeroports d'Esbjerg, Sonderborg i Skrydstrup, si bé no ha donat més detalls fins al moment.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha condemnat l'incident de la capital danesa en el que ha qualificat com "l'atac més greu contra infraestructures crítiques daneses fins avui".
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha culpat directament a Rússia del que ha ocorregut a Copenhaguen, mentre que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, s'ha apressat a descartar el que considera "acusacions infundades" i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assenyalat que és "massa aviat" per atribuir a Moscou aquests fets.