Tanca l'aeroport de Munic, el segon més gran d'Alemanya, després de l'albirament de drons

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats alemanyes han tancat en les últimes hores d'aquest dijous l'aeroport de Munic, el segon més gran del país, per l'albirament de diversos drons, la qual cosa ha provocat la cancel·lació d'una vintena de vols.
La Policia ha precisat en un comunicat que s'han cancel·lat 17 vols que havien de partir d'aquesta ciutat situada al sud-est d'Alemanya mentre que s'han desviat altres 15 als aeroports d'Stuttgart, Núremberg, Viena i Frankfurt.
A Munic, les autoritats de l'aeroport han hagut d'atendre a unes 3.000 persones que s'han quedat a terra, instal·lant llits plegables i proporcionant mantes, begudes i comestibles.
Les operacions s'han restringit en un primer moment per posteriorment suspendre's per complet després que s'hagin albirat diversos drons, la qual cosa ha provocat el desplegament d'agents estatals i federals així com de mitjans aeris a la recerca dels vehicles no tripulats i de possibles sospitosos.
La interrupció del tràfic aeri a la capital de l'estat de Baviera es produeix després dels recents incidents amb drons en països com Polònia, Romania o Dinamarca, que aquesta setmana ha acollit la cimera de líders de la Unió Europea, després de la qual la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha defensat la construcció d'un escut antidrons per protegir a tot el continent de les incursions de drons i caces russos.