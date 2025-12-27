Un terratrèmol de magnitud 7,0 sacseja el nord-est de Taiwan

Europa Press/Contacto/Andre M. Chang
MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 7,0 ha sacsejat aquest dissabte per la nit el nord-est de Taiwan, segons l'Administració Meteorològica Central (CWA) de l'lla, sense que hi hagi informació de moment sobre víctimes o danys.
El sisme ha tingut lloc a les 23 (hora local, 16 hora catalana) al mar, a poc més de 32 quilòmetres a l'est del comtat de Yilan, al sud de la capital, Taipei. El tremolor ha tingut lloc a una profunditat de 72,8 quilòmetres.
La intensitat del terratrèmol, que mesura l'efecte real del sisme, ha estat de 4 sobre 7 tant a Yilan com a altres punts del país insular, segons CWA.
L'empresa d'electricitat Taiwan Power Company ha informat que 3.000 llars a Yilas es van quedar sense electricitat breument.
Aquest terratrèmol és el més gran que a l'illa des d'abril de 2024, quan un de 7,2 va afectar el comtat d'Hualien (a uns 100 quilòmetres al sud de Yilan), matant 19 persones i ferint-ne més de 1.000.