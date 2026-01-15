Taiwan preveu nous acords de compravenda d'armes amb els EUA malgrat les tensions amb la Xina

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Arxiu
MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Taiwan han informat aquest dijous que encara hi ha quatre acords més de compravenda d'armes amb els EUA pendents de superar els tràmits administratius perquè tirin endavant malgrat la creixent tensió amb la Xina.
El Ministeri de Defensa taiwanès ha indicat que aquests quatre acords encara han de passar a mans del Congrés dels EUA, que ha de donar el vistiplau per dur a terme les adquisicions pertinents.
Les seves paraules arriben poc després de l'anunci d'un nou paquet d'ajudes a Taiwan valorat en 11.000 milions de dòlars (al voltant de 9.000 milions d'euros), el més gran per a l'illa. Els EUA són el principal soci de Taiwan tot i que no mantenen llaços diplomàtics oficials.
Les mesures de suport nord-americanes han suscitat nombroses crítiques i acusacions per part de Pequín, que considera el territori com una província sota la seva sobirania.
El passat mes de novembre, el president taiwanès, Lai Ching-te, va anunciar un nou pressupost de 40.000 milions de dòlars (34.000 milions d'euros) destinats a la defensa de cara a l'any 2033 per impulsar la "determinació" de l'illa i defensar-la de "la creixent amenaça xinesa".