Taiwan i el Japó acosten posicions després de la victòria de Lai en les presidencials

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Taiwan i el Japó han acostat posicions després de la victòria dissabte de Lai Ching-te en les presidencials taiwaneses, un resultat que ha estat qualificat pel mateix candidat del Partit Progressista Democràtic (PPD) de "victòria per a la comunitat de democràcies".

Lai, que s'ha reunit amb l'ambaixador de facto del Japó a l'illa, Mitsuo Ohashi, ha assenyalat que la seva administració vol "aprofundir la seva cooperació amb el Japó" i ha matisat que amb Tòquio hi trobarà un "aliat d'idees afins".

Tots dos han expressat preocupació per "la pau i l'estabilitat a nivell regional" a mesura que la Xina insisteix que Taiwan és una província més sota el seu territori, la qual considera "indivisible" sota el principi d''una sola la Xina'.

L'elecció de Lai, qui Pequín ha qualificat de "treballador per la independència de Taiwan i destructor de la pau a banda i banda de l'estret de Taiwan", ha revifat el temor que les tensions augmentin i desencadenin una possible incursió de l'exèrcit xinès a la zona.

En aquest sentit, Lai ha donat les gràcies als Estats Units (EUA) pel seu suport i ha manifestat que demostra l'"estreta i sòlida associació entre Taiwan i els EUA", segons informacions recollides per l'agència de notícies CNA.

Tòquio considera una amenaça existencial qualsevol conflicte al voltant de l'illa, per la qual cosa ha augmentat la despesa en defensa i ha enviat personal i armament de les forces armades a les seves illes sud-occidentals, prop de Taiwan, mentre reforça l'aliança amb els EUA.

Així mateix, el Japó ha subratllat la "importància de la pau i l'estabilitat a través de l'estret de Taiwan" i ha instat a una resolució "pacífica dels problemes a banda i banda de l'estret", segons informacions recollides pel diari nipó 'The Japan Times'.

El Japó, igual que els EUA, no té relacions diplomàtiques formals amb Taiwan i manté amb Pequín un acord similar al d''una sola la Xina', en virtut del qual reconeixen la posició de Pequín sobre la seva sobirania. No obstant això, consideren que la qüestió de Taiwan no està resolta.