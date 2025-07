Taiwan emet una alerta generalitzada en vista de l'arribada del tifó Danas

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats taiwaneses han emès aquest diumenge una alerta generalitzada per terra i mar per a tota l'illa davant de l'arribada del tifó Danas.

L'Administració Meteorològica Central de Taiwan ha donat aquest avís a les 14.30 (les 08.29 a l'Espanya peninsular i les Balears) després de constatar vents superiors als 160 km per hora.

No obstant això, de moment no hi ha danys materials considerables, segons un comunicat del Centre Central d'Operacions d'Emergència.

L'Observatori de Hong Kong va cancel·lar una alerta de cicló tropical número u, ja que el tifó s'allunyava de la ciutat i s'endinsava a l'estret de Taiwan, però ha mantingut una alerta perquè els residents parin atenció a la calor extrema.

A la Xina, el Centre Meteorològic Nacional va renovar l'alerta groga --la segona més lleu d'un sistema de quatre escales--, ja que es pronostica que el Danas portarà vents forts i pluges torrencials a la zona sud del país, segons va informar l'agència de notícies Xinhua.

S'espera que el tifó entri al mar de la Xina Oriental dilluns i s'acosti gradualment a les zones costaneres, des del nord de Fujian fins al centre i sud de Zhejiang, segons l'observatori, en un comunicat recollit per Bloomberg.