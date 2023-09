Taiwan alerta d'una creixent militarització de la Xina davant l'illa

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Taiwan han alertat aquest dimarts d'una creixent militarització de la Xina davant l'illa, on s'han desplegat de manera permanent caces i drons de les forces armades xineses.

El Ministeri de Defensa taiwanès ha assenyalat així que la Xina està "reforçant el seu poder aeri a la costa davant de Taiwan" i ha assegurat que la seva intenció és aconseguir la reunificació dels territoris "fins i tot per la força".

En aquest sentit, ha acusat Pequín de fer "assaigs i maniobres realistes per preparar un assalt a Taiwan". "Els comunistes xinesos han anat completant l'expansió de les seves bases al llarg de la costa oriental i meridional, alineant nous caces i drons de manera permanent", ha dit.

A més a més, han advertit que les freqüents maniobres militars de la Xina al nord i el sud de l'illa demostra "els seus esforços per intimidar Taiwan tant a l'est com a l'oest".

El Ministeri també ha exposat les tàctiques xineses, mètodes "aparentment no militars utilitzats contra Taiwan" com globus meteorològics que sobrevolen el territori i que podrien servir per "espiar i vigilar avions civils", entre altres qüestions.

La Xina, que considera Taiwan una província més sota la seva sobirania, ha incrementat la pressió sobre l'illa durant els darrers anys.