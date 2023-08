Tailàndia.- Torna a Tailàndia l'exprimer ministre Thaksin Shinawatra després de 16 anys d'exili

Les autoritats tailandeses traslladen a la presó a l'excap de Govern perquè compleixi amb una condemna de vuit anys



MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exprimer ministre tailandès Thaksin Shinawatra, que es trobava en l'exili després d'abandonar el país fa 16 anys després de ser condemnat per corrupció, ha tornat a Tailàndia, on les autoritats l'han detingut perquè comenci a complir amb les seves condemnes.

La seva germana, Yingluck Shinawatra, també exprimera ministra, ha compartit el moment del seu comiat a través del seu perfil oficial a la xarxa social Facebook, on ha aprofitat l'ocasió per desitjar-li sort i un bon viatge de retorn.

Thaksin, que ha arribat a primera hora del matí (hora local) al país, s'ha vist rebut per un grup de simpatitzants vestits de vermell que s'han congregat en l'aeroport per donar-li la benvinguda.

No obstant això, ha estat detingut en la seva arribada al país i ha estat traslladat a una presó amb estricta seguretat, després que fos traslladat al Tribunal Suprem per a la lectura de les fallades. La Justícia tailandesa li ha condemnat a un total de vuit anys de presó per tres casos.

El multimilionari Thaksin, que va ocupar el càrrec de primer ministre entre 2001 i 2006, va ser derrocat aquest any per la junta militar tailandesa i es va marxar a l'exili al Regne Unit, després de ser acusat de corrupció, abús de poder, i fins i tot ofenses a la monarquia, a un país en el qual aquesta institució és venerada fins a l'extrem i protegida amb zel per les lleis.

Al març, dos mesos abans de les eleccions generals, va concedir una entrevista a l'agència de notícies japonesa Kiodo, en la qual va reafirmar la seva intenció de tornar a Tailàndia, independentment del resultat de les eleccions i encara que això suposés haver d'entrar a la presó. "He passat 16 anys en una gran presó perquè se m'ha impedit veure a la meva família", va dir en referència al seu exili a Londres.

El país es troba sota un bloqueig polític, després que el vencedor de les eleccions, Pita Limjaroenrat, del partit progressista Avançar, no hagi pogut trobar els suports suficients per ser designat primer ministre per les seves intencions de reformar la Constitució. Els senadors afins a l'antiga junta militar volien evitar una potencial revisió del blindatge a la monarquia.