Tailàndia anuncia un acord amb Iran per permetre el pas de petroli per Ormuz

Malàisia i Indonèsia també han pactat amb Teheran
MADRID, 28 març (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de Tailàndia, Anutin Charnvirakul, ha anunciat aquest dissabte un acord amb les autoritats iranianes per permetre el pas de petroli per l'estratègic pas d'Ormuz, tancat per Teheran en represàlia pels bombardejos d'Israel i Estats Units iniciats fa un mes.
"Les negociacions amb Iran permetran mantenir segures i funcionant les rutes de transport de petroli a través de l'estret d'Ormuz", ha explicat Anutin en roda de premsa des de Bangkok recollida pel diari 'The Nation'.
Anutin ha demanat disculpes per la gestió de la crisi del petroli i ha argumentat que el conflicte "està durant més de l'esperat (...) sense un "final clar a la vista", per la qual cosa ha advertit que els preus dels combustibles podrien pujar de nou.
"El món sencer ha d'adaptar-se per afrontar aquesta crisi. La gent ha d'ajustar el seu estil de vida i el Govern ha d'ajustar la seva administració", ha argumentat.
Fa uns dies un buc tailandès va creuar l'estret d'Ormuz després d'anunciar Bangkok l' "èxit" de les negociacions amb Iran i Oman. Tailàndia obté el 56 per cent del seu petroli i gas dels països del golf Pèrsic per un valor de 43.000 milions de dòlars el 2024.
Indonèsia i Malàisia han anunciat també en les últimes hores acords amb Teheran per facilitar el pas dels seus bucs a través de l'estret d'Ormuz.