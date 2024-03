El Tadjikistan constata nombroses sortides dels seus ciutadans de Rússia després dels atemptats de Moscou

MADRID, 30 març (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Tadjikistan han constatat nombroses sortides dels seus ciutadans residents a Rússia des de l'atemptat de la setmana passada al pavelló d'esdeveniments moscovita del Crocus City Hall, que va costar la vida a 144 persones i pel qual han estat acusats quatre tadjiks.

"Estem rebent bastantes arribades", ha confirmat la viceministra de Treball tadjik, Shakhnoza Nodiri. "No tant per una campanya d'assetjament com per por del que pugui passar. Estem supervisant la situació, però la realitat ara mateix és que estan tornant al país més persones de les que surten", ha afegit en unes declaracions recollides per l'agència russa TASS.

La viceministra, no obstant això, reconeix "amenaces" contra la població tadjik a Rússia --i contra la mateixa delegació de Treball tadjik al país--, especialment a les xarxes socials a través de missatges que només volen fomentar l'odi ètnic "a nivell quotidià".

Cal recordar que el passat 26 de març, quatre dies després de l'atemptat més sagnant en la història contemporània de Moscou, l'Ambaixada del Tadjikistan va demanar tranquil·litat als ciutadans i respresentantes dels migrants tadjiks reconeixien una "díficil situació" d'aquest sector de la població després dels atemptats.

"És millor prevenir certs tipus de conflictes", va explicar a la cadena russa RBC el representant de la diàspora tadjik a Rússia, Faruj Mirzoev. "Per això hem de recomanar, no obligar sinó recomanar, que la nostra gent no sucumbeixi a les provocacions i que no assisteixi a esdeveniments multitudinaris", va afegir.

Rússia és, de llarg, la principal destinació dels tadjiks que busquen feina fora. Segons les dades del Ministeri de Treball, dels més de 652.000 treballadors migrants identificats el 2023, més de 627.000 van triar la Federació de Rússia com a destinació principal.