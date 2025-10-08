Suspeses per dos dies les protestes de la generació Z al Marroc

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El moviment marroquí de protesta GenZ 212, nuclear en les mobilitzacions que han sumat a milers de persones des de finals de setembre en més d'una desena de ciutats per protestar contra la corrupció i criticar la despesa destinada per l'Executiu a esdeveniments esportius, ha anunciat la suspensió de les manifestacions d'acord amb la majoria de participants fins a aquest dijous.
"Ens agradaria informar-los que el moviment de protesta se suspendrà temporalment fins al dijous, (...) amb l'objectiu de reorganitzar-se i planificar per garantir una major eficàcia el dijous", ha comunicat el grup a través de Facebook, preveient majors mobilitzacions "abans de la reunió del Parlament prevista per al divendres amb el discurs" del rei, Mohamed VI.
El grup ha incidit que la decisió "no suposa una reculada en les nostres reivindicacions, sinó un pas estratègic per reforçar la força de la nostra veu col·lectiva i garantir que arribi de forma clara i contundent". D'aquesta manera, els joves manifestants han convidat "a tots els grups a preparar-se i participar massivament el dijous en les concentracions que se celebraran en tot el territori nacional".