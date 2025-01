Suspenen l'intent d'arrest contra el president sud-coreà després d'un enfrontament amb els seus agents

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Corea del Sud han suspès aquest divendres l'execució de l'ordre d'arrest contra el president destituït, Yoon Suk Yeol, pel seu intent fallit d'instaurar la llei marcial, després d'un enfrontament de diverses hores entre investigadors i el personal de seguretat presidencial.

L'agència estatal anticorrupció ha informat que ha detingut l'execució de l'ordre a les 13.30 hores (hora local, 5.30 hora peninsular espanyola), aproximadament cinc hores després que els seus investigadors arribessin a la residència presidencial per detenir a Yoon.

"Hem determinat que l'execució de l'ordre de detenció seria pràcticament impossible a causa de la contínua confrontació i hem suspès l'execució per temor a la seguretat del personal en el lloc a causa de la resistència", resa un comunicat recollit per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

A primera hora del matí, una unitat militar que actualment està a càrrec de la custòdia de la residència oficial i el control de la qual recau en el Servei Secret va bloquejar l'entrada als investigadors de l'agència estatal anticorrupció. Posteriorment, es van enfrontar durant hores amb el Servei de Seguretat Presidencial.

Segons fonts consultades per la citada agència de notícies, uns 200 agents de seguretat estaven creant un mur, fent impossible l'entrada. A més, hi havia més d'una desena de vehicles bloquejant el camí. Va haver-hi "baralles físiques grans i petites", per la qual cosa van decidir detenir l'operació per preocupacions de seguretat.

La Policia havia dit que qualsevol que intentés impedir que els agents executessin l'ordre d'arrest serien detinguts per càrrecs d'obstrucció de deures oficials. No obstant això, un funcionari policial ha assegurat que ningú ha estat detingut per aquests càrrecs durant la jornada.