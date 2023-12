El Suprem de Rússia declara el moviment LGBTI com una organització extremista

L'ONU condemna el dictamen i crida a la derogació "immediata" de les lleis que restringeixen els drets humans

MADRID, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem de Rússia ha confirmat aquest dijous el reconeixement del moviment LGBTI internacional com una organització extremista i, per tant, en prohibeix les activitats al país.

A porta tancada, el jutge del Suprem Oleg Nefedov ha resolt a favor de la reclamació que el Ministeri de Justícia va presentar fa un parell de setmanes, quan va considerar que el moviment viola les lleis que penalitzen l'extremisme i l'odi social i religiós.

El magistrat ha assegurat que la decisió "no afecta el dret dels ciutadans a la privadesa i no comportarà conseqüències jurídiques negatives", si bé repercuteix en l'emissió de propaganda, publicitat i generar interès entre la població, segons ha recollit l'agència Interfax.

L'alt comissionat per als Drets Humans de l'ONU, Volker Türk, ha lamentat la sentència, que exposa qualsevol que alci la veu pels drets i llibertats LGTBI a ser catalogat d'extremista, amb les "greus" implicacions penals i socials que això comporta. Els líders d'aquestes organitzacions poden ser condemnats fins a deu anys de presó.

"Ningú no hauria de ser empresonat per defensar els drets humans o veure trepitjats els seus drets per raons d'orientació sexual o identitat de gènere", ha dit Türk en un comunicat, en el qual ha cridat les autoritats russes a derogar "immediatament" les lleis que restringeixen els drets humans i a apostar pels "principis d'igualtat i no-discriminació".