El Suprem dona 48 hores a Bolsonaro per explicar per què va passar dues nits a l'ambaixada hongaresa

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem del Brasil ha donat un termini de 48 hores perquè expliqui les raons per les quals va passar dues nits a l'ambaixada d'Hongria a Brasília després que li confisquessin el passaport en el marc de la investigació sobre un intent de cop d'Estat.

El jutge Alexandre de Moraes, que ha donat l'ordre, és el relator de la perquisició sobre Bolsonaro i altres polítics i militars per l'intent de cop d'Estat després de les eleccions en les quals va guanyar Luiz Inácio Lula da Silva, informa el diari 'Folha de Sao Paulo'.

Per la seva banda, l'expresident, en la seva sortida d'un acte en honor a l'exprimera dama Michelle Bolsonaro, s'ha limitat a qüestionar si és delicte dormir a una Ambaixada o parlar amb l'ambaixador.

El diari estatunidenc 'The New York Times' ha revelat imatges de Bolsonaro dins l'edifici de l'ambaixada hongaresa, on va passar nit entre el 12 i el 14 de febrer. Cal esmentar que dies abans, el 8, la Policia Federal del Brasil va llançar una operació contra l'exmandatari en la qual li van retirar el passaport perquè no sortís del país.

El Dret Internacional considera a les ambaixades com a zones inviolables, per la qual cosa es baralla que hagi intentat escapar de la justícia a través de la seva estada a la seu diplomàtica hongaresa. En el cas de romandre dins d'aquest edifici, Bolsonaro no podria ser objecte d'una ordre d'arrest.

En aquest context, el Ministeri d'Exteriors brasiler ha convocat a l'ambaixador d'Hongria i la Policia Federal investigarà si va violar alguna de les restriccions imposades pel Tribunal Suprem Federal. Mentrestant, l'equip legal de l'exmandatari ha indicat que va estar allotjat "per mantenir contactes amb autoritats del país amic".

D'acord amb la investigació, Bolsonaro hauria rebut, analitzat i modificat un 'esborrany' d'aquesta suposada trama, que començaria en un primer lloc qüestionant la legitimitat del sistema electoral per aplanar posteriorment el camí a un cop, que comptaria amb el suport d'importants militars.