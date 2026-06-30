El Suprem dels EUA tomba l'ordre de Trump que posava fi a la ciutadania per naixement

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP
MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem dels Estats Units (EUA) ha anul·lat aquest dimarts el decret del president, Donald Trump, per posar fi a la ciutadania per dret de naixement, en el que suposa un cop a la mesura emesa el primer dia del seu segon mandat.
La cort ha dictaminat d'aquesta manera amb sis vots a favor --i tres en contra-- considerar il·legal l'ordre del mandatari, en què cinc dels magistrats han al·legat que viola la catorzena esmena i el sisè que vulnera la llei federal.
"La ciutadania té el dret a participar lliurement en la nostra comunitat política. Els redactors de la catorzena esmena van ampliar aquesta promesa a 'tota persona nascuda lliure en aquesta terra'. Avui mantenim aquesta promesa", ha defensat l'alt tribunal en l'escrit.
El Suprem ha considerat a més que hi ha "escasses proves" a favor de la reinterpretació que l'administració Trump feia de la catorzena esmena, que estipula que "totes les persones nascudes o naturalitzades als EUA i subjectes a la seva jurisdicció són ciutadans del país".
El màxim tribunal de justícia dels EUA ha ratificat diverses vegades el dret a la ciutadania per naixement i el Congrés també va aprovar --fins i tot abans de la ratificació de la catorzena esmena el 1868-- una llei federal que brinda aquest dret als nascuts en sòl nord-americà.