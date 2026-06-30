El Suprem dels EUA tomba l'ordre de Trump que acabava amb la ciutadania per naixement

Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP
MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem dels Estats Units ha anul·lat aquest dimarts el decret del president Donald Trump per posar fi a la ciutadania per dret de naixement, un cop contra una mesura emesa en el primer dia del seu segon mandat.
La cort ha dictaminat d'aquesta manera, després que sis dels seus membres --enfront de tres-- hagin considerat il·legal l'ordre del mandatari, cinc d'ells al·leguen que viola la Catorzena Esmena de la Constitució, mentre que el sisè magistrat per violar la llei federal i no així la Carta Magna.
"La ciutadania, tant llavors com ara, era el dret a tenir drets: a participar lliurement en la nostra comunitat política. Els redactors de la Catorzena Esmena van ampliar aquesta promesa a 'tota persona nascuda lliure en aquesta terra'. Avui mantenim aquesta promesa", ha defensat l'alt tribunal en el seu escrit.
El Suprem ha considerat a més que hi havia "escasses proves" a favor de la reinterpretació que l'Administració Trump feia d'una norma --la Catorzena Esmena-- que estipula que "totes les persones nascudes o naturalitzades als Estats Units i subjectes a la seva jurisdiccion són ciutadans dels Estats Units".
La directiva de l'inquilí de la Casa Blanca buscava negar la ciutadania nord-americana als menors nascuts de mares que estiguin al país en situació irregular o amb visats temporals, i els pares dels quals no siguin ciutadans ni residents legals, la qual cosa, en cas que es dugui a terme, podria afectar a uns 250.000 bebès nascuts al país cada any, d'acord amb les dades de l'Institut de Polítiques Migratòries (MPI, per les seves sigles en anglès) i l'Institut d'Investigació Demogràfica de la Universitat de Pennsilvània.
El màxim tribunal de Justícia dels Estats Units ha ratificat en diverses ocasions el dret a la ciutadania per naixement, mentre que el Congrés també va aprovar --fins i tot abans de la ratificació de la Catorzena Esmena el 1868-- una llei federal que brinda aquest dret als nascuts en sòl nord-americà.