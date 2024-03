El Suprem dels EUA reverteix el veto de Colorado a la participació de Trump en les eleccions

"Una gran victòria per als Estats Units!", celebra el magnat republicà

MADRID, 4 març (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem dels Estats Units (EUA) ha anul·lat aquest dilluns una sentència de l'estat de Colorado que impedia a l'expresident Donald Trump presentar-se a processos electorals per la seva suposada vinculació amb activitats "insurrectes", la qual cosa permet al magnat participar en les primàries republicanes previstes de cara al superdimarts.

La justícia de Colorado justificava el veto en virtut de la Catorzena Esmena de la Constitució, segons la qual no es poden presentar a les eleccions persones que hagin incorregut en moviments insurrectes després d'ocupar un càrrec públic, però el Suprem ha determinat que aquesta decisió competeix al Congrés i no pas les autoritats estatals.

La decisió unànime de l'alt tribunal, que ha resolt el cas en menys temps de l'habitual per les implicacions que implica en plena campanya electoral, deixa a l'aire altres escenaris similars. Fins ara, Illinois i Maine també havien posat en dubte la participació de Trump pels fets ocorreguts després de les eleccions del 2020, marcats en gran mesura per l'assalt al Capitoli, el 6 de gener del 2021.

El pronunciament del Suprem representa una victòria de Trump per tornar a la Casa Blanca, ja que li dona la raó en un dels principals arguments judicials que havia plantejat per mirar de frenar qualsevol qüestionament relatiu a la Catorzena Esmena. "Una gran victòria per als Estats Units", ha celebrat el mateix Trump per les xarxes socials, pocs minuts després de publicar-se la sentència.