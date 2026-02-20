El Suprem dels EUA rebutja la legalitat de gran part dels aranzels de Trump

MADRID 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem dels Estats Units (EUA) s'ha pronunciat aquest divendres en contra que la llei de poders econòmics d'emergència internacional (IEEPA, per les seves sigles en anglès) atorgui al president del país la capacitat d'imposar els anomenats aranzels recíprocs, fet que suposa la pitjor derrota de Donald Trump des que va tornar a la Casa Blanca.
"La IEEPA no autoritza el president a imposar aranzels", conclou l'alt tribunal, de majoria conservadora, que per una majoria de 6 a 3 ha donat validesa a la resolució d'un tribunal inferior que ja havia sentenciat que el recurs contra aquesta llei del 1977 per part del president excedia la seva autoritat. Els jutges del Suprem Clarence Thomas, Samuel Alito i Brett Kavanaugh han expressat una opinió contrària.
D'aquesta manera, el Suprem rebutja la interpretació del Govern dels EUA que la IEEPA atorgava al president la facultat d'imposar unilateralment aranzels il·limitats sense estar subjecte a les significatives limitacions processals d'altres lleis aranzelàries i subratlla que la Casa Blanca ha d'"adduir una autorització clara del Congrés" per justificar la imposició d'aranzels.
En aquest sentit, considera que la concessió a la IEEPA de la facultat de "regular... la importació" és insuficient i recorda que aquesta legislació d'emergència no conté cap referència a aranzels ni drets, i que "fins ara cap president l'ha llegit per conferir aquesta facultat".
El president nord-americà va advertir a mitjans de gener que si el tribunal es pronunciava en contra de les tarifes, seria "un complet desastre" que obligaria el país al reemborsament de "bilions" de dòlars.