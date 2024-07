El Suprem consulta al Constitucional per l'amnistia als desordres públics del procés en veure-hi vulneració de drets

Porta per primera vegada l'amnistia al TC en veure vulnerat el dret a la igualtat i el principi de seguretat jurídica



MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem ha acordat consultar al Tribunal Constitucional l'amnistia als desordres públics del procés en considerar que vulnera el dret a la igualtat i el principi de seguretat jurídica.

Així, el tribunal acudeix per primera vegada a la cort de garanties per la redacció de la llei d'amnistia. Adopta aquesta decisió després d'estudiar el cas de dos condemnats per desordres públics per uns fets ocorreguts a Girona després de la sentència del Suprem sobre la causa del procés.

Els magistrats han dictat una interlocutòria en veure pertinent plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat després d'escoltar les acusacions i les defenses.