El Suprem del Brasil ordena el desbloqueig de la xarxa social X

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El jutge del Tribunal Suprem del Brasil Alexandre de Moraes ha ordenat aquest dimarts el desbloqueig d'X després que la xarxa social hagi pagat una multa de 28,6 milions de reals (uns 4,5 milions d'euros) i hagi tancat el compte d'alguns usuaris que estan sent investigats.

Després del dictamen favorable de la Procura General de la República (PGR) i la decisió de De Moraes després que la companyia hagi complert amb els requisits per tornar a operar al Brasil, s'ha ordenat a l'Agència Nacional de Telecomunicacions (Anatel) que n'informi els proveïdors d'internet perquè alliberin l'accés a la plataforma, de manera que hauria d'estar operativa en les pròximes hores.

"Decreto la fi de la suspensió i autoritzo el retorn immediat de les activitats d'X Brasil (...) al país i ordeno a Anatel adoptar accions per implementar la mesura i comunicar-ho al Tribunal Suprem en les pròximes 24 hores", ha indicat el jutge, segons Agencia Brasil.

El magnat sud-africà va anunciar el tancament de la seu de l'empresa al Brasil quan X va ser multada per negar-se a complir l'ordre d'eliminar uns perfils investigats per publicar missatges considerats antidemocràtics. No obstant això, en les últimes setmanes es va reactivar i l'advocada Raquel Villa Nova ha tornar a ser la representant legal de la xarxa.