El Suprem del Brasil imputa a set acusats més per l'intent de cop d'Estat al 2023

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem Federal de Brasil (STF, per les seves sigles en portuguès) ha decidit aquest dimarts per unanimitat imputar a set acusats més per la seva presumpta participació en l'intent de cop d'Estat contra el president actual, Luiz Inácio Lula da Silva, després de la seva victòria electoral del 2022 enfront de Jair Bolsonaro.

La primera sala del STF ha acceptat, d'aquesta manera, la denúncia de la Fiscalia General de la República (PGR) contra el grup 4 de la trama, format per militars de l'Exèrcit --inclòs un coronel-- i un policia federal, acusats d'organitzar accions de desinformació sobre el procés electoral i atacs virtuals a institucions i autoritats a través de l'Agència Brasilera d'Intel·ligència (Abin).

La decisió ha comptat amb el vot del jutge instructor del cas, Alexandre de Moraes, que ha assenyalat que "els objectius triats per la cèl·lula infiltrada (pels acusats) a l'Abin" mantenien una "consonància" amb "els discursos públics de Jair Bolsonaro".

Els acusats, que inclouen també al president de l'Institut Voto Legal, seran jutjats per cinc delictes: organització criminal armada, abolició violenta de l'Estat democràtic de dret, cop d'estat, danys amb violència, amenaça greu contra el patrimoni i deterioració del patrimoni protegit. En cas de condemna, la suma de les penes podria superar els 30 anys de presó.

Fins ara, s'han dictaminat els càrrecs contra els grups 1, 2 i 4, que sumen un total de 21 acusats, entre els quals està l'expresident Jair Bolsonaro. Les acusacions contra els grups 3 i 5 encara estan pendents de judici.