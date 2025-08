El Suprem del Brasil decreta arrest domiciliari per Bolsonaro per incomplir mesures cautelars

MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem del Brasil ha decretat aquest dilluns arrest domiciliari per a l'expresident brasiler Jair Bolsonaro (2019-2023) per incomplir algunes de les mesures cautelars imposades per la seva suposada responsabilitat en el finançament d'una trama per entorpir des dels Estats Units la causa en contra seva per presumpte cop d'estat.

"Davant del reiterat incompliment de les mesures cautelars prèviament imposades, ordeno l'arrest domiciliari de Jair Messias Bolsonaro", ha anunciat el jutge del Suprem Alexandre de Moraes, encarregat del cas, en declaracions recollides pel portal de notícies brasiler UOL.

El magistrat també ha ordenat una operació de registre i confiscació del domicili de Bolsonaro a Brasília, ja que l'exmandatari té prohibit rebre visites, excepte dels seus advocats, i usar telèfons mòbils, inclosos de tercers; a més, està usant una braçalet electrònic.