El Suprem autoritza Trump a retallar prop de 700 milions d'euros en fons per a investigació mèdica

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat aquest dijous al Govern de Donald Trump retallar en 690 milions d'euros en fons destinats a la investigació en l'àmbit de la salut i que inclouen, entre altres, programes per a la prevenció del VIH o el suïcidi, en el seu intent de desmantellar el programa de diversitat, equitat i inclusió.
En una decisió de 5 a 4, la cort ha aixecat l'ordre d'un jutge de Boston que bloquejava retallades per valor de 783 milions de dòlars (675 milions d'euros) realitzats pels Instituts Nacionals de Salut, als qui va acusar d'actuar de manera "arbitrària i capritxosa" per alinear-se amb les prioritats del president nord-americà.
El tribunal ha considerat que aquest magistrat li mancava jurisdicció per ordenar el restabliment de subvencions específiques, si bé ha deixat oberta la possibilitat que els beneficiaris de les subvencions puguin demandar en un tribunal federal diferent per recuperar els fons retinguts indegudament.
El cas es deriva d'una ordre executiva que Trump va signar durant els primers dies del seu segon mandat, al gener del 2025, requerint que les agències rescindeixin les subvencions o contractes que "promoguin la ideologia de gènere" o "preferències immorals en funció de raça, sexe, identitat de gènere, preferència sexual o religió".