Sunak vota i demana suport per "evitar una 'supermajoria' dels laboristes" al Regne Unit

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha anat a votar aquest dijous en les eleccions generals i ha fet una crida a la població per "evitar una 'supermajoria' dels laboristes", atès que tots els sondejos donen una clara victòria al partit opositor.

"Les urnes estan obertes. Voteu conservador per evitar una 'supermajoria' laborista que suposaria impostos més alts per a tota una generació", ha dit Sunak en un missatge a X després d'anar a votar a North Yorkshire acompanyat de la seva dona, Akshata Murty.

Durant l'últim dia, Sunak ha publicat un missatge cada hora a manera de compte enrere amb diferents motius per "evitar una 'supermajoria' laborista" a les urnes. "És a les vostres mans", ha dit fa 24 hores, per obrir la bateria de 'piulades', en què argumenta que "als laboristes no els importa la grandària de la classe dels seus fills" o que el partit opositor defensa "impostos més alts i fronteres més febles".

"La companyia energètica dels laboristes no generarà energia. Això només vol dir una cosa. Impostos més alts", ha dit en un altre dels missatges, després d'insistir que "els laboristes elevaran els impostos" i que "les famílies treballadores pagaran 2.094 lliures més en impostos amb els laboristes".

"Els laboristes incrementaran l'impost de successions i també aniran a pels pensionistes", ha recalcat Sunak, que ha fet d'aquest el principal cavall de batalla de la seva campanya. "Els laboristes s'acontenten amb elevar els impostos, però no es comprometen a defensar el país", ha reiterat, per aprofundir les seves crítiques a l'oposició sobre el que considera una posició feble davant la migració.

En aquesta línia, ha argumentat que "els laboristes incrementaran els impostos en totes les fases de la vida, inclosa la mort" i que el líder del Partit Laborista, Keir Starmer, "posarà impostos fins i tot per conduir". "Els laboristes elevaran els impostos. Una i altra i altra vegada", ha resolt en l'últim missatge abans d'anar a votar.

Els col·legis electorals han obert a les 7.00 hores (hora local) per a les primeres parlamentàries des del desembre del 2019, un període en el qual tres primers ministres han viscut a Downing Street, exemple d'una època convulsa que, segons tots els sondejos, precedeix un canvi de cicle en el qual els laboristes aspiren fins i tot a obtenir una victòria històrica.

Si no hi ha cap sorpresa majúscula, el pròxim primer ministre serà Starmer, que després d'assumir sense grans escarafalls el 2020 el lideratge de l'oposició ha anat guanyant popularitat a costa d'un Partit Conservador que no ha deixat de perdre, començant pels efectes col·laterals del Brexit i la controvertida gestió política durant la pandèmia.