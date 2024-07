Sunak recorre a Boris Johnson en les últimes hores de campanya per contenir la "supermajoria" laborista

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha recorregut aquest dimarts a l'ex-cap de govern del país Boris Johnson durant un míting a 48 hores que obrin els col·legis electorals al Regne Unit amb l'objectiu de contenir l'esperada victòria del Partit Laborista en les generals.

En concret, Johnson ha aparegut en l'acte del Partit Conservador al Museu Nacional de l'Exèrcit de Londres, s'ha limitat a agrair al primer ministre que li hagi demanat d'anar-hi i no ha tingut més paraules sobre els assoliments de l'actual inquilí de Downing Street, mentre que ha aprofitat l'ocasió per defensar les polítiques que va promoure mentre estava al capdavant del govern.

"Si esteu una mica sorpresos de veure'm, seré absolutament clar que he celebrat que Rishi m'hagi demanat ajuda. Per descomptat, no podia dir que no. Som aquí perquè estimem el nostre país. Siguin quines siguin les nostres diferències, són absolutament trivials en comparació amb el desastre al qual ens podem enfrontar si aquestes anomenades enquestes d'opinió són correctes", ha declarat.

Johnson ha acusat el líder laborista, Keir Starmer, d'intentar "instaurar el govern laborista més esquerrà des de la guerra amb una gran majoria" i ha sostingut que "destruirà" molt del que la seva formació política ha aconseguit. "Seria el súmmum de la bogeria", ha expressat.

Quan ha deixat el faristol, Sunak ha agraït el seu suport en remarcar que "té raó quan diu que ara és el moment que tots els conservadors s'uneixin per negar al laborisme aquesta supermajoria". "Tenim 48 hores per salvar el Regne Unit del perill d'un govern laborista", ha advertit.

L'escàndol sobre les festes a Downing Street durant la pandèmia va acabar d'accelerar la dimissió de Johnson el 6 de setembre del 2021, enmig de les pressions dels seus propis companys pel descrèdit que adquiria el Partit Conservador per aquest i altres escàndols durant el seu mandat.