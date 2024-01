Sunak evita posar data a l'inici de les deportacions a Ruanda però insisteix en la "urgència" de fer-ho

MADRID, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha cridat a reforçar la política migratòria britànica amb un sentit d'"urgència" i confia a poder començar els vols de deportació de migrants a Ruanda "quan sigui possible en termes pràctics", sense posar una data concreta.

Sunak, que ha comparegut davant els mitjans l'endemà que la Cambra dels Comuns va aprovar la llei que teòricament dona llum verda a aquests vols, ha afirmat que "ara depèn de la Cambra dels Lords" donar el vistiplau i fer-ho sense esmenes, la qual cosa endarreriria la tramitació.

En aquest sentit, ha assenyalat que ha estat "molt clar" en exposar que aquesta qüestió és una de les prioritats del seu govern, que al novembre va veure com el Tribunal Suprem tombava una iniciativa anterior i deixava a l'aire una de les mesures estrella en matèria migratòria.

El cop judicial va derivar en la negociació d'un nou tractat amb Ruanda. Es va fer "en qüestió de setmanes", com ha subratllat el primer ministre britànic, que ha al·ludit a aquesta celeritat com un exemple que vol concloure tot el procés "com més aviat millor", informa la BBC.

"Recuperar el control de les fronteres" o "combatre els traficants de persones" són dues de les grans comeses fixades pel cap del Govern britànic. "Tenim un pla i aquest pla està funcionant", ha sentenciat.

Així, ha afirmat que el descens de les arribades de migrants al canal de la Mànega "no ha passat per accident", si bé el Ministeri d'Interior ha confirmat que dimecres es van registrar 350 arribades més a la zona sud d'Anglaterra.

Des de l'any 2014, més de 230 persones han mort intentant arribar de França al Regne Unit, segons l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), que té registrades en les seves estadístiques cinc víctimes mortals des de començaments d'aquest 2024.