Sunak diu que el Regne Unit ha actuat en "autodefensa" amb els atacs aeris al Iemen

MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha dit que el seu país ha actuat en "autodefensa" amb els atacs militars al Iemen destinats a "reduir les tensions i restaurar l'estabilitat a la regió".

Parlant des d'Ucraïna, Sunak ha assegurat que davant aquesta agressió "sempre defensarem l'Estat de Dret", després d'una sèrie d'atacs dels rebels houthis a la navegació al Mar Roig, segons ha informat el diari 'The Guardian'.

En un clip de televisió gravat a Kíiv abans de les converses amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, Sunak ha explicat que la inacció davant els atacs a vaixells per part de rebels houthis, inclòs un bombardeig aparentment adreçat a vaixells de guerra occidentals, corria el risc de desestabilitzar l'economia global.

"Durant l'últim mes, hem vist un augment significatiu en el nombre d'atacs houthis contra vaixells comercials al Mar Roig que estan posant en risc vides innocents", ha denunciat Sunak i ha afegit que "està pertorbant l'economia global i també està desestabilitzant la regió". "I en aquest temps també hem vist l'atac més gran a un vaixell de guerra de la marina britànica que hem vist en dècades", ha postil·lat.

Sunak ha descrit l'atac liderat pels Estats Units com "una acció limitada i necessària en resposta a una amenaça específica en defensa pròpia", l'objectiu del qual era "degradar i pertorbar la capacitat houthi".

Quan se li ha preguntat què passaria si els atacs no frenessin els houthis, Sunak ha respost que "els indicis inicials són que aquests atacs han tingut èxit", i ha afegit que continuaran "monitoritzant la situació" i ha afirmat que "és clar que aquest tipus de comportament no es pot afrontar sense una resposta".

PARLAMENTARIS DEMANEN SER CONVOCATS PER APROVAR L'ASSALT MILITAR

No obstant això, els liberals demòcrates, el Partit Nacional Escocès i l'exlíder laborista Jeremy Corbyn han instat el primer ministre a convocar al Parlament per buscar l'aprovació de l'assalt militar, alhora que alerten sobre el risc d'una escalada a Pròxim Orient.

Un conservador d'alt rang, David Davis, ha aclarit que semblava una autodefensa "raonable", però que si el Govern del Regne Unit tenia la intenció d'ampliar i intensificar l'acció militar de manera agressiva, el primer ministre hauria de buscar l'aprovació parlamentària amb una votació dels Diputats.

"En el cas que vulguin fer alguna cosa semblant al que succeeix a Líbia o Síria, ha d'anar precedit d'un debat adequat i de l'autorització de la Cambra dels Comuns. Per descomptat que existeix el risc d'una escalada. Si ells apugen l'aposta i cal encertar de quina manera estan apujant l'aposta, continua sent defensiu", ha relatat Davis.

"Però si, d'altra banda, volen prendre mesures importants, com ara tallar les línies de subministrament iranianes, perquè sabem que això és iranià, primer és el Parlament. Això ha canviat en els temps moderns... No és que no es faci per l'amenaça d'una escalada. La prova és si es tracta d'una acció agressiva", ha afegit.

L'acció militar ha rebut el suport de tot el Partit Conservador i pels laboristes, i Keir Starmer ha dit que el seu partit "donava ple suport a" l'acció.

La presidenta de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, havia dit que els parlamentaris haurien de ser actualitzats "al més aviat possible" i que convocaria el parlament el cap de setmana si calia, però el primer ministre va dir que no era necessari.