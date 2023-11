Sunak destitueix la ministra d'Interior i recupera David Cameron a Exteriors

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, ha destituït la ministra d'Interior, Suella Braverman, involucrada en diverses polèmiques i la continuïtat de la qual ja va quedar definitivament en dubte per un article publicat la setmana passada, en una crisi de govern que a més a més ha suposat l'inesperat retorn de David Cameron com a nou responsable d'Exteriors.

Sunak ha formalitzat la decisió aquest dilluns, dins una bateria de canvis que previsiblement esquitxarà altres carteres del Govern britànic. "Exercir de ministra d'Interior ha estat el privilegi més gran de la meva vida", ha dit Braverman, segons la BBC, després de la desfilada habitual a Downing Street en aquesta mena de crisis.

Amb aquesta ja són dues les sortides de Braverman a Interior, ja que el setembre del 2022 va dimitir del gabinet de Liz Truss després de reconèixer que havia incomplert els protocols de seguretat en unes comunicacions. No obstant això, dies més tard Sunak la va recuperar per a aquesta mateixa cartera i li va encomanar una de les polítiques, la migratòria, que més ferventment ha apostat per reformar.

Braverman ha esdevingut un dels rostres més reconeixibles de l'executiu i també dels més polèmics. Ha fet servir termes com "invasió" o "huracà" per parlar de l'arribada de migrants i refugiats, amb crides constants a frenar el flux d'embarcacions al canal de la Mànega i a agilitzar les deportacions.

Els últims dies també han aixecat polseguera les seves paraules sobre les persones que, segons ella, decideixen viure al carrer "com un estil de vida", però especialment per un article publicat a 'The Times' i en què recriminava la decisió de la policia de no prohibir la marxa pro-Palestina de dissabte a Londres perquè els agents es mostren "més indulgents" amb aquests manifestants que "amb altres grups".

En un atac poc habitual contra els agents de seguretat per part d'un alt càrrec d'Interior, va afirmar a més que la Policia Metropolitana ha fet "cas omís a les infraccions comeses per una turba a favor de Palestina" durant les protestes que s'han succeït durant les últimes setmanes contra els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza.

L'acomiadament de Braverman ja es donava pràcticament per fet divendres, tot i que els mitjans britànics assumien que qualsevol canvi hauria d'esperar fins a principis d'aquesta setmana després de la celebració del Dia de l'Armistici, com finalment ha passat.