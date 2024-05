Sunak avança al 4 de juliol les eleccions generals britàniques

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha anunciat aquest dimecres a les portes del número 10 de Downing Street que les eleccions generals del Regne Unit se celebraran el pròxim 4 de juliol, mig any abans de la data prevista.

"Ara és el moment que el Regne Unit triï el seu futur", ha assenyalat el primer ministre britànic, que ha repassat alguns assoliments recents "durant el moment més complex des de la Segona Guerra Mundial" i ha destacat, entre d'altres, la millora de les dades econòmiques.

Els ministres del gabinet han anat arribant al llarg del dia a Downing Street per assistir a una reunió excepcional que ha acabat poc abans que Sunak sortís a anunciar la data dels pròxims comicis a les illes.

El possible avançament electoral ha estat sobre la taula els darrers mesos a causa de les tensions internes en el si del Partit Conservador, si bé aquest mateix dimecres Sunak s'havia limitat a cenyir-se a la votació que tindria lloc en la segona meitat de l'any. Per la seva banda, el Partit Laborista s'erigeix en les enquestes com el favorit per obtenir la victòria.