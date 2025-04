El sultà d'Oman, mediador entre els EUA i l'Iran, es reunirà dimarts amb Putin

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El sultà d'Oman, Haitham bin Tariq al-Said, es reunirà dimarts vinent a Moscou amb el president de Rússia, Vladímir Putin, en una visita d'Estat que coincideix amb la mediació que el seu país té en les converses indirectes entre els Estats Units i l'Iran sobre el programa nuclear de la república islàmica.

Durant la visita, Putin i Al-Said, "discutiran les principals àrees per al desenvolupament futur de la cooperació russa-omanita, incloses les esferes comercial i econòmica, financera i d'inversions, cultural i humanitària, així com temes actuals de l'agenda internacional i regional", segons ha informat el Kremlin en un comunicat.

L'anunci coincideix amb el començament a Roma d'aquesta segona ronda de converses després de la celebrada el cap de setmana passat a la capital omanita, Masqat. L'Ambaixada d'Oman a Itàlia serveix d'escenari d'aquesta nova trobada entre les delegacions encapçalades pel ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, i l'enviat dels EUA al Pròxim Orient, Steve Witkoff, en presència del mediador omanita i ministre d'Exteriors, Badr al-Busaidi.

Araghchi ha arribat a Roma precisament des de Moscou, on ahir va mantenir una trobada amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, que es va posar a la disposició de l'Iran per facilitar les converses en la mesura del possible.