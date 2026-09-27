Suïssa rebutja en referèndum endurir la seva política de neutralitat

Alexander Ryumin / Zuma Press / Europa Press
MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
Un 70,2% dels votants han rebutjat aquest diumenge en referèndum una iniciativa per endurir la tradicional política de neutralitat de Suïssa recollida en la seva Constitució.
La Iniciativa de la Neutralitat proposada hauria dificultat la imposició de sancions a països com Rússia, però cap dels 26 cantons que conformen Suïssa hi ha votat a favor. La participació ha estat del 47%, segons recullen mitjans suïssos.
El resultat implica que la població recolza una versió més "matisada" de la neutralitat tradicional, ha explicat el codirector de l'empresa demoscòpica gfs.bern, Lukas Golder, en declaracions a la televisió pública suïssa SRF.
Consideren així que el Parlament i el Govern han de tenir "marge de maniobra" per aplicar la política de neutralitat en lloc de cenyir-se constantment a una definició constitucional.
La proposta estava recolzada pel grup sobiranista Pro Schweiz, afí a l'extrema dreta, en resposta al debat generat per la invasió russa d'Ucraïna de 2022 i el suport del Govern suís a les sancions imposades per la UE a Rússia.
La iniciativa denunciava que aquestes sancions no responien als interessos de Suïssa ni a la pau internacional, per la qual cosa exigien que no es poguessin aprovar tret que estiguessin recolzades pel Consell de Seguretat de l'ONU.
Recollia també una neutralitat "perpètua i armada" que hauria limitat la capacitat de cooperació militar amb aliances com l'OTAN excepte en casos de guerra imminent.
La Constitució suïssa de 1848 consagra la neutralitat del país, la qual cosa ha convertit històricament Suïssa en un mediador internacional de prestigi.
Igualment ha estat rebutjada una altra iniciativa sobre la seguretat alimentària que proposava que Suïssa fos més autosuficient en aquest sector, però han votat en contra el 72,5% dels participants en el referèndum.