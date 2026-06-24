Suïssa pujarà l'IVA per finançar l'increment de la despesa en defensa

Eleva mig punt el tipus general de l'IVA i renúncia a elevar el tipus reduït
MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell Federal de Suïssa ha anunciat una proposta per a una pujada temporal de mig punt percentual del tipus general de l'IVA, fet que elevarà el gravamen al 8,6%, i la recaptació addicional es destinarà a defensa.
"Els ingressos addicionals es destinaran íntegrament a la despesa en defensa", ha dit el Govern, afegint que altres despeses relacionades amb la seguretat es finançaran amb càrrec al pressupost federal.
Per limitar la càrrega a la població i tenint en compte els resultats de la consulta realitzada, s'ha acordat limitar l'augment del tipus general de l'IVA a 0,5 punts percentuals enlloc dels 0,8 previstos, així com augmentar en 0,3 punts el tipus especial, mentre s'ha descartat pujar el tipus reduït, per la qual cosa les llars de baixos ingressos es veuran menys afectades.
L'augment de l'IVA s'aplicarà gradualment durant 12 anys enlloc dels 10 proposats inicialment, i els fons addicionals recaptats cobriran el major cost de l'equipament de defensa i el desenvolupament necessari de les capacitats de les forces armades suïsses per combatre les amenaces més probables (operacions híbrides i atacs remots).
També permetran l'adquisició d'un possible segon sistema de defensa antiaèria de llarg abast i sufragaran els costos addicionals associats a l'adquisició del sistema Patriot.
Ara, el tipus general de l'IVA a Suïssa és del 8,1%, mentre que el tipus reduït és del 2,6% (aplicat sobretot a aliments i medicaments). I hi ha un tipus especial del 3,8% aplicat a serveis d'allotjament com hotels i lloguers vacacionals.
"És evident que, davant del deteriorament de l'entorn de seguretat, Suïssa ha de reforçar les seves capacitats de seguretat i defensa, i que es necessiten recursos financers addicionals per a això", ha defensat el Consell Federal.