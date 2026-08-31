Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Arxiu
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia de la localitat suïssa d'Aarau, situada al nord del país europeu, ha detingut a un home de 43 anys per ser el presumpte autor del tiroteig en una festa de música electrònica, un incident que ha deixat una persona morta i altres cinc ferides.
"En el marc de les operacions de recerca, un home suís de 43 anys va ser detingut poc abans de la 1.00 de la matinada del dilluns 31 d'agost de 2026. Posteriorment, l'home va ser arrestat sota sospita d'haver comès un delicte", ha assenyalat en un comunicat.
Les autoritats policials han obert una investigació per esclarir els fets i el possible mòbil, si bé les primeres investigacions apunten al fet que l'autor del tiroteig va actuar sol. "La Policia informarà sobre les últimes troballes en una roda de premsa", ha resolt, sense donar més detalls sobre aquest tema.
El tiroteig va ocórrer entorn de les 03.00 de la matinada (hora de l'Espanya peninsular) quan els assistents de la 'rave', celebrada a l'hipòdrom de Schachen, estaven sortint del recinte. L'atacant va disparar de forma indiscriminada cap a la multitud, que en un primer moment va creure que es tractava de focs artificials o petards.
Després dels fets, el presumpte sospitós es va donar a la fugida. La persona morta ha estat identificada com Maria Spinelli, de nacionalitat italiana, encara que resident a Suïssa. Els ferits són quatre homes i una dona d'entre 24 i 27 anys, tots hospitalitzats amb pronòstic des de lleu a greu.