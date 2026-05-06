Suïssa confirma un tercer cas d'hantavirus provinent del creuer que està sent atès

L'OMS confirma que el virus que ha originat el brot és de la soca Andes
MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
Les autoritats suïsses han confirmat aquest dimecres a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) un nou cas d'hantavirus en un passatger que va viatjar amb el creuer MV Hondius i que està sent atès en un hospital de Zúric; es tracta del tercer cas confirmat per proves de laboratori.
Segons ha detallat l'OMS a X, aquest passatger va rebre un correu de la naviliera per informar sobre el seu estat de salut i es va presentar en un hospital de Zúric (Suïssa). Amb aquest cas ja són vuit les persones afectades pel brot, cinc de les quals encara sense confirmar.
"De conformitat amb el Reglament Sanitari Internacional (RSI), l'OMS treballa amb els països per ajudar en el rastreig internacional de contactes a fi de garantir que les persones potencialment exposades siguin monitorades i que es limiti qualsevol propagació addicional de la malaltia", ha dit.
Així mateix, ha informat que l'Institut Nacional de Malalties Transmissibles de Sud-àfrica i els Hospitals Universitaris de Ginebra (Suïssa) han confirmat que el virus causant del brot és de la soca Andes. L'Institut Pasteur de Dakar (Senegal) i l'Administració Nacional de Laboratoris i Instituts de Salut (Argentina), també han estat fonamentals per donar resposta a la malaltia.
L'OMS ha subratllat que continuarà treballant amb els països per garantir que els pacients, els contactes, els passatgers i la tripulació tinguin la informació i el suport que necessiten per mantenir-se segurs i prevenir la propagació del virus.