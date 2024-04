Suïssa acollirà a mitjans de juny la conferència de pau impulsada per Zelenski

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Suïssa ha anunciat per al 15 i 16 de juny una conferència de pau sobre Ucraïna, una iniciativa que té entre els seus principals impulsors el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a falta d'aclarir els països assistents i el nivell d'aquestes delegacions.

L'objectiu, en paraules del Govern suís, és "crear una entesa comuna" amb l'objectiu d'avançar cap a una pau "completa, justa i duradora" que respecti el dret internacional i la Carta de les Nacions Unides. La reunió tindrà lloc a Bürgenstock, prop de Lucerna, informa l'agència de notícies Bloomberg.

Suïssa considera que, a dia d'avui, hi ha "prou suport" per part de la comunitat internacional per celebrar una conferència que permeti "obrir el procés de pau", després d'una sèrie de contactes que inclou els països del G7, la Unió Europea i els BRICS, entre d'altres.

Rússia tradicionalment s'ha desmarcat d'aquestes iniciatives, tot i que espera que de la cimera del juny surti "un full de ruta concret" perquè Moscou participi en un hipotètic procés de pau. Ara com ara, les posicions de Kíiv i Moscou semblen irreconciliables.

La fórmula de pau que defensa Zelenski reclama a Rússia el respecte a la integritat territorial ucraïnesa i la retirada de les seves tropes a les zones ocupades, entre altres requisits.