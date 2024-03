Suècia reprèn la contribució a la UNRWA després de rebre noves garanties sobre la seva independència a Gaza

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de Suècia ha anunciat aquest dissabte la represa de la seva contribució a l'agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA) amb un compromís de 200 milions de corones (17,6 milions d'euros) després de rebre garanties de l'organització, ara enmig d'una investigació interna sobre la vinculació d'alguns dels seus membres amb les milícies palestines de Hamas que van atacar Israel el passat 7 d'octubre.

Aquesta implicació va portar diversos països a suspendre les seves contribucions a l'agència, que les Nacions Unides considera essencial per protegir centenars de milers de palestins atrapats al sud de Gaza després de cinc mesos de bombardejos israelians en resposta a l'atac de Hamas.

"La decisió", explica el Ministeri d'Exteriors suec en un comunicat, "té lloc donada la crítica situació humanitària a Gaza i la nova activitat de la UNRWA que es desenvoluparà en un marc condicionat per les garanties proporcionades a Suècia".

El Govern indica que la UNRWA ha permès que se li efectuïn auditories independents i ha enfortit els mecanismes de supervisió interna, i també sobre el seu personal. "Suècia ha rebut ara una confirmació bilateral d'aquestes garanties, que ja va rebre en el seu moment la Unió Europea", afegeix el Ministeri, no sense recalcar que "aquest nou suport de Suècia està condicionat a les promeses de l'organització".

"La situació humanitària a Gaza és devastadora i les necessitats són greus. Ja hem augmentat el suport humanitari i ara estem fent un desemborsament inicial a la UNRWA després de les garanties escrites directament a Suècia sobre més transparència i procediments més estrictes. Ho seguirem de prop per garantir que la UNRWA compleix el promès", afirma el Ministre de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i Comerç Exterior, Johan Forssell.

Suècia recorda que ha assignat 400 milions de corones (uns 35 milions d'euros) a la UNRWA per al 2024 i que "aquest any es realitzaran desemborsaments addicionals a mesura que la UNRWA avanci en les mesures que ha acordat per enfortir la supervisió i els controls interns".