L'oposició d'esquerres s'imposa a les eleccions de Suècia, segons enquestes a peu d'urna

Alessandra Carli / Zuma Press / Europa Press
El partit ultradretà Demòcrates de Suècia aconsegueix un 18,5% dels vots
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
Els partits de l'oposició liderats pel Partit Socialdemòcrata de Suècia (S) han aconseguit un 51,3% dels vots a les eleccions celebrades aquest diumenge a Suècia, lleugerament per davant del 46,8% que sumen els partits conservadors i de centre que governen i comptant també amb l'ultradretà Demòcrates de Suècia (SD), que recolza la coalició sense comptar amb representació al Consell de Ministres.
En concret, el Partit Socialdemòcrata ha obtingut un 28,4% de suport, amb què continua sent el partit més votat i amb més representació al Riksdag, el Parlament unicameral suec, seguit del Partit Moderat del primer ministre Ulf Kristersson, amb un 18,1% dels vots, segons l'estudi de Valu per a la televisió pública sueca SVT.
El tercer ha estat el partit d'extrema dreta SD, encapçalat per Jimmie Akesson, que aconsegueix un 18,1%, un punt menys que a les eleccions del 2022.
Per darrere se situen el Partit de l'Esquerra (V, 8%), que supera el Partit del Centre (C, 7,5%). El Partit Verd (MP, 7,4%) escala fins el sisè lloc per davant del Partit Demòcrata Cristià (KD, 6,1%) i el Partit Popular Liberal (L, 5,4%). L'entrada dels liberals al Parlament pot ser fonamental per a l'aritmètica posterior.
Kristersson ha governat Suècia després de signar el 2022 l'Acord de Tido, pel qual l'extrema dreta no va entrar al Govern, malgrat estar per sobre del Partit Moderat, a canvi que s'assumís bona part de la seva agenda en matèria d'immigració, asil i control fronterer.