Suècia limitarà l'accés a les armes semiautomàtiques després del tiroteig en una escola

MADRID 7 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Suècia ha anunciat un acord per enfortir les lleis sobre les armes amb l'objectiu, entre altres mesures, de limitar l'accés a l'armament semiautomàtic com el que hauria utilitzat dimarts el tirador de l'escola per a adults de la ciutat d'Örebro, on van morir assassinades unes deu persones.

"L'horrible acte de violència d'Örebro planteja algunes qüestions clau sobre la legislació del control d'armes", ha exposat l'executiu, partidari de buscar un nou equilibri entre la necessitat de tenir armes de foc en casos "justificats" i "prevenir delictes i accidents".

L'executiu, que ha pactat la revisió amb el partit ultradretà Demòcrates de Suècia, s'ha referit al fusell d'assalt AR-15, que és "tan perillós" que les autoritats entenen que només hauria d'estar en mans de civils "en casos excepcionals".

El tirador d'Örebro tenia quatre armes amb llicència i, quan els policies el van trobar sense vida a l'interior del campus on va perpetrar el tiroteig també hi havia tres d'aquests equips. Les autoritats no han pogut aclarir quins motius el van portar a obrir foc.

Un altre dels objectius del Govern suec és concretar quins aspectes han de comprovar les autoritats abans d'autoritzar l'ús d'armes, de manera que es tingui en compte qüestions com l'edat o circumstàncies d'índole mèdica, afirma el comunicat difós aquest divendres.