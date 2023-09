Suècia incorpora l'exèrcit en la lluita contra les bandes criminals

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Suècia ha anunciat que les forces armades col·laboraran amb la policia per contenir l'onada de violència atribuïda a bandes criminals, després que aquest mes han mort assassinades més d'una desena de persones, l'última una dona dijous víctima d'una explosió.

Per "derrotar les bandes", el primer ministre suec, Ulf Kristersson, promet actuar amb "tots els recursos necessaris". "Tot està sobre la taula", va advertir dijous en un discurs a la nació amb el qual pretenia calmar la creixent preocupació ciutadana per l'escalada d'incidents. El setembre ja és el mes amb més morts des del desembre del 2019.

Aquest divendres, Kristersson s'ha reunit amb els principals responsables de seguretat per confirmar que, atesa la situació "extremadament excepcional" que travessa el país nòrdic, les forces armades col·laboraran amb la policia en tasques de vigilància, logística o anàlisi, si bé ara com ara no se n'han concretat els detalls en espera de nous contactes la setmana vinent.

El Govern suec ha plantejat a més una possible reforma legal perquè les normes actuals "no estan dissenyades per a guerres de bandes i nens soldat", informa la cadena SVT. El dirigent conservador espera que la resta de partits amb representació al Parlament suec donin suport a les mesures, que preveuen un enduriment de penes i canvis també en matèria migratòria.

El cap de la policia, Anders Thornberg, ha admès que no sembla que aquesta onada d'atacs hagi de disminuir a curt termini, tenint en compte que s'estan assolint nivells inèdits d'"actes de violència de tipus terrorista". Sobre la possible col·laboració amb les forces armades, ha aclarit que serà la policia qui mantindrà la responsabilitat en matèria de seguretat.