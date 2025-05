Sudan del Sud.- MSF denuncia set morts, 20 ferits i la destrucció d'un hospital en un bombardeig al Sudan del Sud

Autoritats locals acusen a l'Exèrcit d'un atac per motius ètnics enmig de la crisi deslligada després de la detenció del vicepresident Machar

MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -

Metges sense Fronteres (MSF) ha denunciat aquest dissabte set morts, una vintena de ferits i la destrucció d'un dels seus hospitals al Sudan del Sud en un atac atribuït, segons autoritats locals, a l'Exèrcit del Sudan del Sud, específicament dirigit contra l'ètnia nuer del vicepresident Riek Machar, qui està acusat pel Govern sud-sudanès per instigar suposadament la violència intercomunitaria.

L'organització humanitària ha denunciat que l'atac ha ocorregut aquesta passada nit i ha tocat de ple el seu centre a Old Fangak, a l'estat occidental de Jonglei. En el seu comunicat, MSF denuncia que la farmàcia "ha quedat destruïda" i que "tots els subministraments mèdics s'han perdut". Entre els ferits hi ha un pacient i dos cuidadors, un d'ells membre del personal de MSF. Els pacients que no es trobaven en estat crític van fugir del centre.

L'ONG lamenta que l'Old Fangak era "l'únic hospital operatiu" de la zona i ha exigit que els civils siguin protegits en tot moment de la crítica situació de seguretat al país africà.

"L'ocorregut compromet greument la nostra capacitat de prestar assistència", avisa Metges sense Fronteres, abans d'indicar que el centre "donava servei a més de 110.000 persones, que ja tenien un accés extremadament limitat a l'atenció sanitària abans d'aquest atac".

El comissionat del comtat de Fangak, Biel Boutros Biel, ha informat al diari sud-sudanès 'Suen's Post' que el bombardeig va ocórrer entorn de les 04.00 amb dos helicòpters de combat, un dron i un altre avió.

Entre els morts hi ha un bebè de nou mesos i unes altres 25 persones han resultat ferides, un extrem confirmat en un inici pel cap de missió de MSF al país, Mamman Mustapha, a l'emissora Radio Tamazuj, abans de rebaixar la xifra a la vintena.

El bombardeig ha ocorregut un dia després que el portaveu de l'Exèrcit, el general Lul Ruai Koang, anunciés una operació a la zona en trobar indicis de la presència de combatents de l'Exèrcit d'Alliberament del Poble del Sudan-En Oposició (SPLA-IO), el braç armat del moviment polític que lidera Machar, així com de les milícies de l'Exèrcit Blanc, suposadament afins al vicepresident.

L'Exèrcit sud-sudanès encara no s'ha pronunciat sobre aquest atac.