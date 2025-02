Ascendeixen a 41 els morts pels enfrontaments intercomunitaris a Sudan del Sud

MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes mortals pels enfrontaments intercomunitaris registrats la setmana passada al comtat de Magwi, a l'estat d'Equatoria Oriental (sud-est), ha augmentat a 41, segons les autoritats de Sudan del Sud.

El president de la comunitat Bor, Angok Gordon Kuol, ha indicat en una entrevista amb l'emissora Eye Ràdio que, a més, la xifra de ferits ha augmentat a 65, mentre que al voltant d'un centenar de persones estan desaparegudes i moltes s'han vist desplaçades. A més, "un nombre no especificat de bestiar ha estat saquejat".

Malgrat això, ha demanat als pastors de bestiar que mantinguin la calma i no prenguin la justícia per la seva mà: "Els instem a mantenir la calma, continuar amb la reubicació, tractar d'evitar qualsevol violència de represàlia. Estem a favor de la pau, lluitem junts com sud-sudanesos per alliberar aquest país", ha declarat.