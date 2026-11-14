Sudan del Sud ajorna dos mesos les primeres eleccions generals des de la seva independència

Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Electoral Nacional (NEC) ha establert l'11 de febrer del 2027 com a nova data per a les eleccions generals inicialment previstes per al 22 de desembre d'aquest any i ha anunciat l'obertura del registre de votants, que es podrà dur a terme des d'aquest mateix dissabte i fins al pròxim 28 de novembre.
El president de la NEC, Gabriel Bol Deng, ha comunicat el calendari durant una roda de premsa celebrada a Juba, la capital, en la qual ha precisat (segons declaracions recollides per la premsa sud-sudanesa) que la comissió ha mantingut consultes amb les institucions electorals competents durant els últims mesos per preparar el procés, d'acord amb el seu mandat constitucional.
El responsable ha explicat així mateix que la inscripció es farà en 3.161 centres distribuïts entre els deu estats i les tres àrees administratives, i ha instat els ciutadans que compleixin els requisits a inscriure's i acudir als centres corresponents amb documentació identificativa o altres proves vàlides d'identitat i edat.
"El registre de votants és un pas fonamental per exercir el seu dret democràtic al vot", ha subratllat Bol Deng, que també ha reclamat la col·laboració de comitès electorals, forces de seguretat, partits polítics, organitzacions civils, representants comunitaris i mitjans de comunicació per promoure la participació ciutadana.
En aquest sentit, ha destacat que la coordinació entre els diferents actors serà "fonamental per garantir un procés de registre de votants inclusiu, transparent i accessible".
CALENDARI DE CAMPANYA ACTUALITZAT
El calendari actualitzat preveu la publicació del registre provisional de votants el 29 de novembre, la seva exposició entre el 30 de novembre i el 6 de desembre i la presentació de reclamacions del 7 al 13 de desembre. El cens definitiu es difondrà un cop resoltes les objeccions i eventuals recursos judicials, mentre que la seva publicació està prevista per al gener del 2027.
Pel que fa a les candidatures, els formularis per recollir suports estaran disponibles el 29 de novembre i els aspirants tindran fins al 13 de desembre per reunir les signatures necessàries. La presentació de candidatures es desenvoluparà del 14 al 20 de desembre, i la relació definitiva de candidats es publicarà el 18 de gener, després del període d'impugnacions i de les corresponents decisions judicials.
La campanya oficial arrencarà el 27 de desembre i conclourà el 9 de febrer, abans de la jornada de reflexió del 10 de febrer. L'escrutini i l'anunci de resultats als col·legis electorals es prolongaran durant els dies 11 i 12, mentre que el processament de les dades en els àmbits estatal, administratiu i nacional es desenvoluparà entre el 13 i el 15 de febrer.
La proclamació definitiva tindrà lloc el dia 15 i la seva publicació està prevista per al 16. La comissió ha previst així mateix un període per resoldre possibles disputes electorals que començarà el 17 de febrer.En cas de requerir-se la celebració d'una segona volta o la repetició de la votació, la nova cita electoral tindria lloc l'abril del 2027, d'acord amb els mitjans del país.
El repartiment electoral manté 102 circumscripcions geogràfiques per a l'Assemblea Legislativa Nacional i 290 per a les assemblees estatals, en uns comicis que suposaran les primeres eleccions generals del país des de la seva independència el 2011, després de successius ajornaments i dificultats en l'aplicació d'aspectes fonamentals de l'acord de pau.