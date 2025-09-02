Una sèrie de despreniments de terres al sud-oest de Sudan arrasa un llogaret i deixa 1.000 víctimes mortals

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.000 persones --la pràctica totalitat de la població local--, entre dones, homes i nens, han mort a causa d'una sèrie de catastròfics despreniments de terra al poble de Tersin, a les muntanyes de Jebel Marra, les més altes de Sudan i situades en el sud-oest del país.
Els despreniments del terreny, ocorreguts aquest diumenge, estarien relacionats amb les fortes precipitacions durant l'última setmana d'agost, i haurien deixat la localitat completament arrasada, amb la supervivència d'amb prou feines una persona, segons ha afirmat el grup rebel Moviment d'Alliberament de Sudan (MLS) en un comunicat a la seva pàgina web.
El grup, que ha mostrat la seva "profunda tristesa" pel succeït, ha fet "una crida a Nacions Unides, a les organitzacions regionals i internacionals i a la consciència humana, perquè ens ajudin a recuperar els cossos de les víctimes, el nombre de les quals s'estima en més de mil, homes, dones i nens".
La muntanyenca Jebel Marra és un dels múltiples punts als quals han fugit centenars de persones escapant del conflicte armat al Fasher i altres zones de Darfur Nord, propera a aquesta regió. Allà romanen aïllades comunitats senceres, separades de l'accés a serveis bàsics tant per la geografia com pel conflicte, encara que organitzacions com Metges Sense Fronteres han fet intervencions per assistir als seus habitants durant els últims mesos.
Dissabte passat, l'ONG de la Coordinació General de Campaments de Persones Desplaçades i Refugiats va alertar de l'alarmant brot de còlera al que els residents de Jebel Marra, així com els de Tawila, Darfur del Nord i els de les ciutats de Nyala i Zalingei fan front actualment, amb 319 nous casos i desenes de morts als campaments de desplaçats de tota la regió només l'últim divendres.