Save the Children denuncia violacions a nenes de 12 anys durant els combats al Sudan

L'ONG i organismes nacionals sudanesos temen que més de 4.000 dones haurien estat violades des de l'esclat del conflicte



MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Les forces en combat del Sudan estan violant menors de fins el 12 anys d'edat des del principi dels enfrontaments entre l'Exèrcit sudanès i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF), segons denúncia Save the Children i organitzacions humanitàries nacionals.

Save the Children avisa que la violència sexual al país africà està "desbocada" enmig del caos dels combats. Segons les últimes estimacions de la Unitat de Lluita contra la Violència contra la Dona i el Nen, un organisme nacional sudanès, a dia 1 de juliol només ha pogut verificar 88 casos de violació, més de la meitat a la capital, Khartum.

No obstant això, i com ja va avançar el mes passat, l'organisme entén que les xifres que està recollint suposen aproximadament solament el 2 per cent del total, la qual cosa significaria que un total aproximat de 4.400 dones haurien estat objecte d'abusos sexuals en onze setmanes de violència.

Save the Children denuncia violacions en grup durant dies a les joves sudaneses, convertides en objectiu específic dels seus agressors per la seva ètnia i pel seu gènere. Entorn de quatre milions de dones i nenes del Sudan estan ara mateix en perill.

"Ens estem trobant amb casos freqüents de dones afectades per la violència sexual", avisa Sara Abdelrazig, responsable de Save the Children per Kordofán del Nord, on existeixen punts d'atenció mòbils per a les supervivents, nens especialment, que presenten "greus casos de trauma" que necessiten d'atenció especialitzada.

"La violència sexual segueix sent un arma de terror i les xifres que barregem són solament la punta de l'iceberg", afegeix per la seva banda el director de Save the Children per al país africà, Arif Noor.