Sudan.- Riad i Washington condemnen el "retorn immediat d'una intensa violència" després de l'alto el foc

L'Aràbia Saudita i els Estats Units reconeixen que durant la treva les parts han demostrat un "control efectiu" sobre les seves forces



MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

L'Aràbia Saudita i els Estats Units han condemnat aquest diumenge el retorn de la violència en els enfrontaments entre l'Exèrcit del Sudan i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF), minuts després que expirés la treva.

"Després de la finalització de l'alto el foc a curt termini, els facilitadors s'han sentit profundament decebuts per la represa immediata d'una intensa violència que condemnem enèrgicament", resa un comunicat conjunt.

No obstant això, Riad i Washington han reconegut que durant l'alto el foc de 24 hores l'Exèrcit i les RSF han "demostrat un comandament i control efectiu sobre les seves forces" que ha conduït a "una reducció dels combats en tot el Sudan" que ha permès "l'entrega d'ajuda humanitària vital i l'assoliment d'algunes mesures de foment de la confiança".

Així, han assenyalat que, malgrat que "s'han produït violacions", estan "disposats a tornar a convocar converses a (la ciutat saudita de) Jidda sota la condició que les parts demostrin el seu compromís de protecció de civils al país.

També han reiterat que "continuen recolzant al poble del Sudan" i han instat les parts al fet que posin fi als combats "immediatament", ja que "no existeix una solució militar acceptable per al conflicte".

"A més de comprometre's amb les parts, els facilitadors segueixen coordinant-se amb els socis regionals i internacionals per posar fi als combats i minimitzar el seu impacte a la regió, així com per intensificar la coordinació amb els actors civils sudanesos, que han de ser els autors del futur del seu país", continua la missiva.

Donada la reiterada falta de voluntat que Washington i Riad perceben entorn dels representants d'Exèrcit i paramilitars --reunits des de fa setmanes a Jidda, sense avanços a la vista sobre un acord general--, l'Aràbia Saudita i els Estats Units van llançar l'avís que "si ambdues parts fracassen en el compliment d'aquest alto el foc, els mediadors es veuran obligats a considerar la seva retirada de les converses".