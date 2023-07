Més de 20 morts i 100 ferits després de combats entre les RSF i l'Exèrcit del Sudan a Khartum

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 20 persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides aquest dimarts després dels combats entre les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF) i l'Exèrcit del Sudan a Khartum, la capital del país.

"Nombrosos barris de la capital sudanesa van ser objecte de violents atacs terrestres i aeris, que van provocar grans pèrdues humanes i materials", ha informat el canal Sky News Aràbia.

A més, les RSF han publicat en xarxes socials l'enderrocament d'un avió MiG de l'Exèrcit, el segon que abaten en les últimes 48 hores.

Tots dos bàndols estan intentant enfortir les seves posicions militars tant a Khartum com en Omdurman i Khartum Nord; el 95 per cent de les àrees civils i militars vitals del país estan a la capital, segons el citat mitjà.

Mentre que les RSF controlen "l'aeroport, el Palau Presidencial el complex Yarmouk per a indústries militars, el comandament de l'Autoritat de Defensa Aèria i la Reserva Central, diversos ministeris i departaments de Policia i el Banc del Sudan", a més de zones residencials en les quals es troben institucions productives i industrials. D'altra banda, l'Exèrcit està en poder dels cossos blindats.

A Omdurman, l'Exèrcit controla la base militar de Wadi Sayedna, el cos mèdic, el cos d'enginyers i al voltant del 60 per cent de la ciutat. A Khartum Nord han ocupat posicions tant en el nord com en l'est.

Tant l'Exèrcit com les RSF estan combatent en els set ponts que uneixen les tres ciutats.

Segons el citat mitjà, nou dels 18 estats del país encara es troben fora del conflicte. Altres àrees s'han vist afectades pels enfrontaments entre l'Exèrcit i una facció del Moviment d'Alliberament del Poble del Sudan (SPLM).

La facció del SPLM encapçalada per Al Hilu no es va sumar als grups rebels que van signar a l'octubre de 2020 un històric acord amb les autoritats de transició, llavors encapçalades pel primer ministre Abdalá Hamdok, derrocat en 2021 després d'un cop d'estat encapçalat pel cap de l'Exèrcit, Abdel Fattah al-Burhan.

L'acord va ser signat per diversos grups aglutinats en la coalició Front Revolucionari del Sudan (SRF), després del que al febrer de 2021 es va produir una remodelació per incloure a membres d'aquests grups en l'Executiu. Per contra, el grup d'Al Hilu i el grup rebel Moviment d'Alliberament del Sudan encapçalada per Abdeluahid el Nur (SLM-AW) van declinar sumar-se, si bé diversos alto el foc havien contingut els combats a la zona.

Les actuals hostilitats entre l'Exèrcit i les RSF van esclatar en el marc d'un augment de les tensions entorn de la integració del grup paramilitar en el si de les Forces Armades, part clau d'un acord signat al desembre per formar un nou govern civil i reactivar la transició oberta després del derrocament en 2019 d'Omar al-Bashir, danyada pel cop d'estat contra Hamdok.