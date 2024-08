MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Més de 73.000 persones han resultat afectades i, d'aquestes, 21.000 han hagut d'abandonar les seves llars per les pluges torrencials que porten dies assotant 11 dels 18 estats de Sudan, principalment el de la Mar Roja i Darfur Occidental, enmig del devastador conflicte armat entre l'Exèrcit i les forces paramilitars de Suport Ràpid.

L'Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides, l'OCHA, estima un total de 73.183 afectats i 21.370 desplaçats en tot el país mentre les autoritats meteorològiques sudaneses avisen de noves pluges durant els propers dies i recomanen a la població que busqui llocs elevats.

Les autoritats han aconseguit identificar almenys 53 persones mortes per aquestes pluges però, com és habitual al país africà des de l'esclat del conflicte a l'abril de l'any passat, es tracta de xifres molt conservadores i el nombre real de víctimes podria ser molt més gran.

A Darfur Occidental, l'estat més afectat, 2.448 famílies de la zona de Foro Baranga han hagut de deixar les seves llars. Fonts locals han confirmat a Ràdio Dabanga que localitats com El Zahour, El Salam, El Taawon, El Buhaira han quedat virtualment arrasades. Les autoritats estimen que 1.845 cases van quedar destruïdes i 603 cases van resultar parcialment danyades.

L'agència sudanesa recorda que els mesos de juny a setembre acumulen la major part de les precipitacions anuals al país.

Per la seva banda, l'agència de l'ONU per als refugiats, ACNUR, ja ha identificat juntament amb les autoritats "un nou terreny on s'estan instal·lant tendes per allotjar a les famílies afectades" després que almenys 11.000 habitants de l'estat de Kassala, a l'est del país, hagin hagut d'abandonar les seves llars i que més de 400 allotjaments hagin patit danys al camp de refugiats de Shagarab, a l'estat de Sennar, deixant a persones ja vulnerables sense lloc on protegir-se.

ACNUR recorda que "les persones refugiades i desplaçades internes continuen suportant la pitjor part d'una situació humanitària extremadament greu, després de més d'un any de guerra brutal" que ha provocat una situació de fam en un dels camps de desplaçats més grans del país, el de Zamzam, a la regió de Darfur, on habiten més de 400.000 persones.