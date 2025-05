Trump reclama a Sud-àfrica una "explicació" sobre la "persecució" i el "genocidi" sobre els afrikàners

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres davant del seu homòleg sud-africà, Cyril Ramaphosa, que espera una "explicació" sobre la "persecució" i el "genocidi" al que estaria sent sotmesa la minoria afrikàner després que Washington concedís l'estatus de refugiats a diverses famílies.

"Hi ha moltíssima gent molt preocupada per Sud-àfrica (...) hi ha molta gent que se sent perseguida", ha dit Trump des del Despatx Oval en una tensa trobada amb Ramaphosa, que ha recordat al seu amfitrió que diversos membres de la seva delegació són afrikàners, entre ells el ministre d'Agricultura, John Henry Steenhuisen.

"Si hi hagués hagut un genocidi d'agricultors afrikàners, puc apostar que aquests senyors no estarien aquí, inclòs el meu ministre d'Agricultura", ha dit el president de Sud-àfrica a qui Trump ha respost mostrant-li un vídeo i retallades de premsa sobre aquesta suposada persecució.

"M'agradaria veure on és això, perquè no ho havia vist", ha dit Ramaphosa, que ha explicat que són més persones negres que blanques les que moren a causa del crim que existeix a Sud-àfrica davant d'un Trump que ha insistit que en el cas dels grangers afrikàners aquests "no són negres".

El vídeo, de gairebé cinc minuts, que s'ha reproduït durant la trobada davant de la sorpresa de la delegació sud-africana, ha estat pujat al compte d'X de la Casa Blanca. A més d'aquesta suposada persecució, hi apareix el polític opositor Julius Malema cantant una cançó que fa referència als afrikàners.

Trump ha incidit que hi ha "milers d'històries sobre aquest tema" sobre aquesta suposada persecució, que també ha defensat Elon Musk, present en el Despatx Oval. Així, ha assegurat que aquesta última arribada de desenes d'afrikàners a Estats Units pot repetir-se si consideren que "hi ha persecució o genocidi".

Per la seva banda, Ramaphosa ha defensat la política agrària que ha impulsat el seu Govern a l'inici de l'any i ha recordat que només busca redistribuir la terra després de les injustícies heretades del règim de l''apartheid'.

"La nostra Constitució garanteix i protegeix la inviolabilitat de la propietat de la terra", ha dit Ramaphosa, que ha negat que s'estiguin traient terres a la gent i ha recordat a Trump que qualsevol país, fins i tot Estats Units, té dret a expropiar terrenys per a ús públic.

Durant el règim racista de l''apartheid' (1948-1991), els sud-africans negres van ser desposseits per la força de les seves terres, que van ser lliurades a la minoria blanca que, tres dècades després, continua posseint més del 90 per cent de la propietat de la terra malgrat representar el 20 per cent de la població.