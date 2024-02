Sud-àfrica presenta una "petició urgent" davant la CIJ pels plans d'Israel sobre una ofensiva a Rafah

Les autoritats sud-africanes demanen al tribunal que consideri si ha de "fer servir els seus poders" davant la imminent incursió

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de la República de Sud-àfrica han presentat aquest dimarts una "petició urgent" davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) perquè consideri si ha de "fer servir els seus poders" per evitar "una imminent violació dels drets dels palestins" a causa dels plans d'Israel sobre una ofensiva militar contra la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza.

La Presidència sud-africana ha assenyalat en un comunicat publicat a la seva pàgina web que el Govern ha demanat al tribunal que "consideri si la decisió anunciada per Israel per estendre les seves operacions militars a Rafah, que és l'últim refugi pels supervivents a Gaza, requereix que el tribunal faci servir els seus poders per evitar una major violació imminent dels drets dels palestins a Gaza".

Així, ha desvetllat que la petició va ser presentada el dilluns per la "greu preocupació" de Pretòria a causa que "l'ofensiva militar sense precedents contra Rafah, anunciada per l'Estat d'Israel, ha causat i causarà un major nombre de morts, danys i destrucció". "Això suposaria una greu i irreparable violació de la Convenció del Genocidi i de l'ordre emesa pel tribunal el 26 de gener", ha sostingut.

"Sud-àfrica confia que l'assumpte sigui tractat amb la urgència necessària, a la llum de la xifra diària de morts a Gaza", ha reblat, sense que les autoritats d'Israel s'hagin pronunciat ara com ara sobre la decisió de Sud-àfrica, que ja va portar al país davant la CIJ acusant les autoritats israelianes d'actes de genocidi en el marc de la seva ofensiva contra Gaza, desencadenada després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

La CIJ va instar en la seva decisió de gener a les autoritats d'Israel a adoptar "totes les mesures possibles" per protegir a la població palestina a Gaza d'abusos contemplats en la Convenció sobre el Genocidi i, si bé no va fer referència específica a un alto el foc a l'enclavament, diversos grups van subratllar que aquesta ordre portava implícita la necessitat de detenir les ofensives.

L'Exèrcit d'Israel va llançar la seva ofensiva contra Gaza després dels citats atacs de Hamas, que van deixar 1.200 morts i 240 ferits. Des de llavors, les autoritats palestines han notificat la mort de més de 28.300 morts, als quals se sumen 384 palestins morts a Cisjordània i a Jerusalem Est per les accions de les forces de seguretat i de colons israelians.