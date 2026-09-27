Moren prop de 30 persones en dos tirotejos a Sud-àfrica

MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
Al voltant de 30 persones han mort en les últimes hores en dos tirotejos registrats a Sud-àfrica, segons han confirmat les autoritats, que han apuntat que la Policia està ja investigant els incidents i intentant detenir als implicats.
La Policia sud-africana ha especificat que almenys 17 persones han mort després que al voltant de vuit persones armades obrissin foc en una taverna en Wedela, situada en Gauteng (nord), abans d'assenyalat que els sospitosos haurien arribat al lloc i obert foc contra un grup de persones que estava enfront de la porta abans d'entrar en el bar i tirotejar als presents.
"Els sospitosos estaven armats amb fusells d'assalt tipus Kalashnikov i pistoles. Haurien escorcollat als amos i s'haurien portat els seus telèfons mòbils en fugir del lloc en dos vehicles", ha apuntat en un missatge en xarxes socials, en el qual ha detallat que 15 persones han resultat ferides de bala durant l'atac.
Així mateix, ha ressenyat que ara com ara es desconeixen les causes del tiroteig i ha agregat que "la Policia de Gauteng ha mobilitzat a un equip de detectius i altres unitats especials per localitzar i detenir als sospitosos", si ben ara com ara no s'han produït detencions.
D'altra banda, almenys deu persones han mort i onze han resultat ferides en un altre tiroteig registrat en Lwandle, a la província de Cap Occidental (sud-oest), igualment en un bar que també serveix menjar. "Cinc persones van morir en l'acte i cinc van morir poc després després de ser traslladades a centres mèdics", ha puntualitzat.
La Policia sud-africana no ha donat més detalls sobre aquest segon incident, registrat en la matinada del diumenge, que té lloc a més dies després de la mort d'altres onze persones en un tiroteig durant una festa en un habitatge en la localitat de KwaMakhutha, situada al sud de Durban (aquest).